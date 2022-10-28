HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yaşandı! Paraları çuvalla götürmüşlerdi... Akılalmaz bana hırsızlığında yeni gelişme: Görüntüler de ortaya çıktı

İstanbul'da yaşandı! Paraları çuvalla götürmüşlerdi... Akılalmaz bana hırsızlığında yeni gelişme: Görüntüler de ortaya çıktı

28.10.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'deki bir bankada yaşanan akılalmaz hırsızlıkta yeni bir gelişme yaşandı. Nakil için hazırlanan ve poşetlenerek banko kenarına konulan paraları çuvala doldurup giden şüphelilerin Kolombiya uyruklu oldukları belirlendi. Çalışanların 1.5 saat sonra fark ettiği hırsızlık sonrası harekete geçen polis ekipleri, yurt dışına kaçmak isteyen kişileri, üzerlerindeki yaklaşık 1 milyon 700 bin lirayla yakaladı. Öte yandan paraların çalınma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşandı! Paraları çuvalla götürmüşlerdi... Akılalmaz bana hırsızlığında yeni gelişme: Görüntüler de ortaya çıktı

Şişli'deki bir bankadan, nakil için poşetlenerek banko kenarına bırakılan paraları çalan iki şüpheli Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken yakalandı. Kolombiya uyruklu oldukları öğrenilen hırsızlık şüphelilerinin üzerinden çaldıkları paralar da çıkarken o anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

SINI KAPISINDA YAKALANDILAR

Şişli'de Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki bir bankada dün saat 13.30 sıralarında gerçekleşen olayın ardından harekete geçen polis, hırsızlığı gerçekleştirenlerin Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C (40) olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı.

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık! Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

banka-hirsizlari-yurt-disina-kacarken-yakalandi-hirsizlik-ani-kamerada_4869_dhaphoto1

1 MİLYON 700 BİN LİRA DEĞERİNDE PARA ÇALMIŞLAR

Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplamı yaklaşık 1 milyon 700 bin lira tutarında olan, 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 090 TL ve 557 Kolombiya Peso'su ele geçirildi.

Kolombiya uyruklu 2 şüpheli, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

banka-hirsizlari-yurt-disina-kacarken-yakalandi-hirsizlik-ani-kamerada_4869_dhaphoto7

BANKA ÇALIŞANLARI MASALARINDAN AYRILMIŞ

Bankaya müşteri gibi giren şüphelilerin, hırsızlığı, banka çalışanlarının masalarından ayrıldıkları sırada gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, siyah giysili ve şapkalı şüpheli, diğer müşterilerle birlikte koltukta otururken karşısındaki bankoda görevli banka çalışanı masasından kalkarak dışarı çıkıyor. Bunun üzerine ayağa kalkan şüpheli etrafı gözetleyerek bankoya yöneldiği sırada bir çalışanın daha dışarı çıkacağını fark ediyor. Banka içinde dolaşmaya devam eden şüpheli, 2'nci görevlinin de dışarı çıkmasının ardından tekrar bankoya yöneliyor. Müşterilerin de banko tarafına bakmadığı bir anı kollayan şüpheli içeri girdikten sonra direkt olarak poşetlenerek yere bırakılmış paralara yöneliyor. Banko kenarına bırakılmış 3 balyadan 2'sini yanında getirdiği bez torbaya yerleştirdikten sonra dışarı çıkıyor. (DHA)

banka-hirsizlari-yurt-disina-kacarken-yakalandi-hirsizlik-ani-kamerada_4869_dhaphoto6

banka-hirsizlari-yurt-disina-kacarken-yakalandi-hirsizlik-ani-kamerada_4869_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Namaz kılarken fenalaştı, acı haber geldiNamaz kılarken fenalaştı, acı haber geldi
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıAnketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli hırsızlık banka

En Çok Okunan Haberler

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.