İstanbul'da yaşayan emekli hemşirenin hayatı kabusa döndü: Eskort sitelerinde hesaplar açıldı, kızıyla tehdit edildi

Ümraniye'de güzellik merkezi açan bir kişi, iş ortağı ile anlaşamadı, taraflar davacı birbirlerinden davacı oldu. Fakat iddiaya göre o ortalık bitince akılalmazlar olaylar yaşanmaya başlandı. Hem 750 bin TL'sini kaybetti hem de eskort sitelerinde kendi adına sahte hesaplar açıldı.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ! ESKORT SİTESİNDE HESAPLAR AÇILDI

Emekli bir hemşire, Ümraniye'de bir güzellik merkezi açtı. Her şey ise ondan sonra allak bullak oldu. İş ortağıyla anlaşamayıp yolları ayıran ve parasını alamayan hemşirenin hayatı bir anda kabusa döndü. İddiaya göre eskort sitesinde kendi adına hesap açılıp tüm bilgileri orada paylaşıldı. Hatta 'Aynı şeyleri 13 yaşındaki kızına da yaparız' diye tehdit edildi.

"KIZIMA BÖYLE BİR SİTE AÇILIRSA BEN NE YAPACAĞIM?"

Yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Youtube kanalında bana ait eskort siteleri açılmış ve aynı şeyi kızıma da yapacaklarını söylüyorlar. Kızıma böyle bir site açılırsa ben ne yapacağım? İşte başladıktan sonra bu ismi kimsenin tanımadığını öğrendim. 750 bin TL ücret vermiştik. Haklı fesih hakkımızı kullanıp tabelayı indirip kendi tabelamızla yolumuza devam etmeye başladık. Yurt dışı numaralarından tehdit ve hakaretler içeren çok çirkin mesajlar gelmeye başladı. Açılan eskort sitesinde benim doğum tarihim, T.C. numaram, telefon numaram... Tüm bilgilerim paylaşılmış. Kızıma yönelik bu çirkin saldırının bir an önce kimin yaptığının tespit edilmesini istiyorum. Kızım 3 gündür okula gitmiyor. 'Anne senin açılan kanalını arkadaşlarım görürse ben ne yapacağım' diyor."

Kanal D Haber'in haberine göre emekli hemşire başına gelenleri savcılığa taşıdı. Başına gelenlerin sorumlularının bulunmasını istedi. Karşı taraf ise suçlamaların asılsız olduğunu bunun için de şikayetçi olduklarını ifade etti.

