İstanbul'da yaşayanlar aman dikkat! Bir sıcak bir soğuk derken kafalar iyice karıştı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2 Mart 2023 hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İşte 2 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtip, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.
Rüzgarın ise enellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu