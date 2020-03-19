HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yaşlılar 'evden çıkmayın' uyarılarını dinlemiyor

İstanbul'da yaşlılar 'evden çıkmayın' uyarılarını dinlemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da yetkililerin ’evinizden çıkmayın’ uyarısı yaptığı 60 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 40’lık kesimi toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, verileri paylaşarak oranın çok yüksek olduğunu belirtip, vatandaşları evde kalması konusunda uyardı.

İstanbul'da yaşlılar 'evden çıkmayın' uyarılarını dinlemiyor

4 Mart Çarşamba günü 65 yaş üstü 532 bin 716 kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu sayı 18 Mart itibariyle 185 bin 581 kişiye düştü. 60 yaş üstü vatandaşların kullanımı ise aynı tarihlerde 166 binden 69 bine kadar geriledi.
Açıklamada, “Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun” ifadelerini kullandı.

aea4e735-9412-429b-9cb4-ee8ce6459844

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
'Zavadanak' sözleriyle olay olmuştu! Yeni açıklama'Zavadanak' sözleriyle olay olmuştu! Yeni açıklama
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
Anahtar Kelimeler:
koroanvirüs yaşlılar

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

Diğer Haberler
Güler Yücel kimdir? Can Yücel’in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti! Ölüm nedeni nedir?

Can Yücel’in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

'Koronavirüsten mi kaçıyor? Zavadanak' sözleriyle olay olmuştu! Yeni açıklama

'Zavadanak' sözleriyle olay olmuştu! Yeni açıklama

İstanbul'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 59'luk 'koronavirüs' düşüşü

Koronavirüs etkisi artıyor! Yüzde 59'a düştü

Son dakika! MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Sızma girişimindeki teröristlere darbe

Karayılan'ın korumasından çarpıcı açıklama: Beni 'Kandil belediye başkan yardımcısı' yaptı

Karayılan'ın koruması olan teröristten çarpıcı ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.