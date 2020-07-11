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İstanbul'da yatta parti! Polis baskın düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Bebek'te yaklaşık 150 kişiden oluşan bir grup yat partisi düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yata baskın düzenledi. Baskın sonucu, yatın işletme sahibine ceza kesildi.

İstanbul'da yatta parti! Polis baskın düzenledi

Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Beşiktaş Bebek Sahili'nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi. Önceden rezervasyon yaptıran yaklaşık 150 kişi, parti için Bebek sahiline geldi. Rezervasyon yaptıran kişiler tek tek yata bindi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Yatta müzik eşliğinde eğlenen grubu gören çevredeki vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yat boğaz turu için hareket etmek üzereyken sahile geldi. Partinin düzenlediği yatı kontrol eden ekipler, içeride yaklaşık 150 kişiyle karşılaştı. Partiye katılan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları da görüldü. Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi.

Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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