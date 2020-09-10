İstanbul'da yaya geçidine konulan bariyer kaldırıldı

İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında 'yanlışlıkla' bariyer yerleştirildi. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar bariyer nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaya geçidini kullananlar bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçebildi.

BARİYER SÖKÜLDÜ

Vatandaşlara zor anlar yaşatan bariyerin yanlışlıkla konulduğu belirtildi. Bariyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü.

'BU İŞTE BİR MANTIK YOK'

Yaya geçidini kullanan Feray Geniş, "Şu an mantıklı bir işlem olmuş. Yaya yolu var. Karşıdan karşıya geçiş bariyerlerle kapalı. Bu işte bir mantık yok. Böyle olması güzel olmuş. Sizin haberiniz sayesinde olduysa da teşekkür ederiz" diye konuştu. Ali Şafak, "Bariyerin üstünden geçmek farklı, bariyer yokken yaya geçidini kullanmak farklı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

