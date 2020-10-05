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İstanbul'da yazdan kalma hava! Soluğu denizde aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da 35 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalanlar Boğaz'a ve ağaç gölgelerine akın etti.

İstanbul'da yazdan kalma hava! Soluğu denizde aldılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye yaklaştı. Ekim ayında yazdan kalma havayla şaşıran İstanbullular ise soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı.

SOLUĞU DENİZDE ALDILAR

Yazdan kalma bir hava olduğunu belirten Haşim Eren," Bugün havanın sıcak olacağını duyduk bizde soluğu boğazda aldık. Ağustos ayından kalma bir hava var. Dalıp dalıp çıkıyoruz. Fırsatı değerlendirelim dedim" ifadelerini kullandı.

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Gaziosmanpaşa'dan yüzmeye gelen bir başka kişi ise," Harika bir su var. Sıcak havayı görünce Gaziosmanpaşa'dan motosiklete atlayıp geldik. Bir daha böyle bir havayı bulamayız uzun bir zaman. Yavaş yavaş kış geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA


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