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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması! 378 kişi yakalandı

04.06.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 378 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması! 378 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 640 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 603 personelin katılımıyla 16.00-18.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

378 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde 120 bin 888 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 378 kişi ile yoklama kaçağı 172 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 48 ruhsatsız tabanca ile 180 mermi, 9 kilo 101 gram uyuşturucu madde, 10 bin 566 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 71 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Denetimlerde 20 bin 409 araç ve 425 motosiklet kontrol edilirken, 706 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 10 araç trafikten men edilirken, 95 bin 627 lira ceza uygulandı.

Uygulamada, 533 umuma açık yer denetlenirken 2 iş yeri ile 2 kişiye idari işlem yapıldı, 4 bin 950 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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