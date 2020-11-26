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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

26.11.2020 19:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki "Yeditepe Huzur 2020-24" uygulaması, saat 19.00'da başladı 21.00'de sona erdi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Polis köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması saat 21.00'de sona erdi. (AA)

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