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İstanbul'da yeni dönem! Hazırlıklar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi koruması amacıyla çemberler çizildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünya geneline yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüs salgınında artık yeni döneme giriliyor. Sosyal mesafenin, maske ve tedbirlerin hayatımızın bir parçası olduğu yeni dönemde açık hava alanları da bu uyarılara göre hazırlanıyor. İstanbul'da da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık yapılıyor.

CADDEBOSTAN SAHİLİNDE ÇEMBERLİ SOSYAL MESAFE DÖNEMİ

Koronavirüs nedeniyle yeni dönemde artık sosyal mesafeyi koruyacağız.
Özellikle toplu olmamız gereken alanlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan’da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi.

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