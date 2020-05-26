İstanbul'da yeni dönem! Hazırlıklar başladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünya geneline yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüs salgınında artık yeni döneme giriliyor. Sosyal mesafenin, maske ve tedbirlerin hayatımızın bir parçası olduğu yeni dönemde açık hava alanları da bu uyarılara göre hazırlanıyor. İstanbul'da da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık yapılıyor.