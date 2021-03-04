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  4. İstanbul'da yeni dönem! Mesai saatleri değişti; toplu taşımada yoğunluk yaşandı

İstanbul'da yeni dönem! Mesai saatleri değişti; toplu taşımada yoğunluk yaşandı

04.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yeni dönem! Mesai saatleri değişti; toplu taşımada yoğunluk yaşandı

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul’da mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı, toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin son toplantısında alınan karar uyarınca İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 2 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirildi.

09.00'DA BAŞLADI

Genel olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında pandemi sebebiyle daha önce saat 10.00’da başlayan mesaiye 09.00’dan itibaren başlanması kararlaştırıldı.

Bu karar ile birlikte özel sektörde çalışanların da hemen hemen aynı saatlerde işe başlaması toplu taşıma araçlarında ve İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

D-100 Karayolunda Beylikdüzü-Avcılar-Küçükçekmece hattında gün ağarmadan büyük araç yoğunluğu görülürken, metrobüs ve metrolarda da sırt sırta yolculuk yapılmaya başlandı.

Ara istasyondan hareket sayısının azaltılması ile Beylikdüzü’nden Avcılar’a gelen metrobüslerde yoğunluk saat 09.00’a kadar sürdü.

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Bağcılar’daki Kirazlı-Yenikapı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hatlarında yolcular özellikle metrobüs aktarma noktalarına kadar sırt sırta yolculuk yapmak zorunda kalırken ‘Sosyal mesafe’ kuralı da uygulanamadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi İstanbul normalleşme

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