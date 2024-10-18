Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi yer alıyordu! Bağcılar Şafak Hastanesi’nin tabelası söküldü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan Çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki duba ile bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

ŞAFAK HASTANESİ'NİN TABELASI SÖKÜLÜYOR!

Hastanelerinden biri olan Bağcılar Şafak Hastanesi’nin tabelası sökülüyor. Gazeteci Seyhan Avşar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.