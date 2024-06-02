HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar arayıp yardım istedi

İstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar arayıp yardım istedi

02.06.2024 16:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de yılan gören vatandaşlar, Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneğini arayıp yardım istedi. Bir binanın bodrum katına giren yılan, dernek üyeleri tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri ekibe teşekkür ederken, yılan doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü. Öte yandan, bir kedinin yılana yaklaşması, yılanın kediye karşı kendisini koruması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar arayıp yardım istedi

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki binanın yanında dün akşam yılan gören vatandaşlar, Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneğini arayıp yardım istedi.

10b

Dernekten gelen ekip, binanın bodrum katına giren yılanı yakaladı.

11b

Mahalle sakinleri ekibe teşekkür ederken, yılan doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü.

2b

"ZEHİRSİZ, YETİŞKİN BİR SARI YILAN"

Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ahmet Taşçı, yakaladıkları yılanın zehirsiz olduğunu belirterek, "Yılanlar düşündüğümüz gibi tehlikeli canlılar değildir, ancak onlar da kendi hayatını korumak için bazı şeyler yapacaktır. Elimizdeki yılan zehirsiz, yetişkin bir sarı yılan. Çok güzel bir tür. Yılanı bu alandan kurtardık, doğal alanına bırakacağız. Mahalleliye çok teşekkür ediyoruz, çünkü öldürmediler ve bizi aradılar. Biz de gelip aldık. Evinizde, çevrenizde bir yılanla karşılaştığınız zaman bize ulaşın, gelip alırız." dedi.

6b

YAKLAŞAN KEDİYE KARŞI KENDİSİNİ BÖYLE KORUDU! O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, bir kedinin yılana yaklaşması, yılanın kediye karşı kendisini koruması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

7b

8b

9b

3b

4b

5b

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel'den 'Çay Mitingi'nde fiyat tepkisi!Özel'den 'Çay Mitingi'nde fiyat tepkisi!
'Deprem gibi oldu! Evimiz başımıza yıkıldı' Korkunç anları anlattı'Deprem gibi oldu! Evimiz başımıza yıkıldı' Korkunç anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dört yıllık seçimsiz dönem' mesajı: Seferberlik amaçlıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dört yıllık seçimsiz dönem' mesajı: Seferberlik amaçlıyoruz
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane yılan
En Çok Okunan Haberler
Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.