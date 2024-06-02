İstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar arayıp yardım istedi

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki binanın yanında dün akşam yılan gören vatandaşlar, Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneğini arayıp yardım istedi.

Dernekten gelen ekip, binanın bodrum katına giren yılanı yakaladı.

Mahalle sakinleri ekibe teşekkür ederken, yılan doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü.

"ZEHİRSİZ, YETİŞKİN BİR SARI YILAN"

Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ahmet Taşçı, yakaladıkları yılanın zehirsiz olduğunu belirterek, "Yılanlar düşündüğümüz gibi tehlikeli canlılar değildir, ancak onlar da kendi hayatını korumak için bazı şeyler yapacaktır. Elimizdeki yılan zehirsiz, yetişkin bir sarı yılan. Çok güzel bir tür. Yılanı bu alandan kurtardık, doğal alanına bırakacağız. Mahalleliye çok teşekkür ediyoruz, çünkü öldürmediler ve bizi aradılar. Biz de gelip aldık. Evinizde, çevrenizde bir yılanla karşılaştığınız zaman bize ulaşın, gelip alırız." dedi.

YAKLAŞAN KEDİYE KARŞI KENDİSİNİ BÖYLE KORUDU! O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, bir kedinin yılana yaklaşması, yılanın kediye karşı kendisini koruması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





