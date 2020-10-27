İstanbul'da yine aynı manzara... Toplu ulaşımda yoğunluk devam ediyor

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

KARTAL'DA MİNİBÜSLER DOLDU TAŞTI

Altunizade metrobüs duraklarında kısmi bir yoğunluk yaşandı. Özellikle üst geçit ve girişlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Vatandaşlar vaka sayısını azalması için kurallara uyulmasını istedi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için D-100 Kartal Köprüsünde minibüs ve otobüsleri kullananlar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve yolculuk esnasında bazılarında maskeleri çene altında olması dikkat çekti. Öte yandan bazı minibüs şoförlerinin kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldıklarını görüntüleyen gazetecilerin görüntü almaması için yolcuları durakta indirmedi.

(DHA)

