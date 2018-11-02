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İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş’taki bir otoparktan çıkan kadın sürücü fren yerine gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın giriş katına daldı. Otomobilin askıda kaldığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Akmazçeşme Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımı aşıp karşı tarafta bulunan apartmanın giriş katına uçtu.

İstanbul'da 'yok artık' dedirten kaza!

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Otomobilin apartmanın giriş katına uçtuğunu gören vatandaşlar, otomobil içerisinde bulunan kadın ve çocuğu kurtarmak için yardıma koştu.
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Vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü Gülten D. ve yanındaki çocuk araç içerisinden çıkarıldı.
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Kaza nedeniyle büyük panik yaşayan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
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Kazayı duyarak olay yerine gelen daire sakini ise otomobilin balkonlarına çıktığını görünce sinir krizi geçirdi.
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Otomobiliyle dairenin balkonuna dalan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından olay yerinden ayrıldı.
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Basın mensuplarına görüntü vermemek için kadın sürücünün koşarak uzaklaşmaya çalışması ise görenleri şaşkına çevirdi.
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istanbul Beşiktaş Kaza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
zaten kadınların kaza oranı yüzde yetmiş fren yerine gaza basmalaridir
Hemen bi selfie çekin aman kaçırmayın..
Otomatik araba da frenle gazın yerini bilmeyen biri nasıl ehliyet alabiliyor , milletin canına zarar verse ne olacaktı ...
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