İstanbul'da yol verme kavgasında silahlı saldırı! Ünlü mimar Turgut Toydemir ağır yaralandı: Vuran kişi polis memuru çıktı

Olay saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., otomobiliyle seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

ARACA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu.



Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçmayan polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim olarak gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi.

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

1938 yılında İstanbul’da doğan Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi'nde yüksek lisans yaptı.



Turgut Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Toydemir, 1961 yılında İstanbul’da kurduğu mimarlık ofisi ile 1961-2018 Türkiye ve diğer ülkelerde 20 milyon metrekareyi aşan binin altında proje gerçekleştirdi. (DHA)