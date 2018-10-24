HABER

İstanbul'da yol zannedip merdivenlere giren taksi havada asılı kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 00:32 | Son Güncelleme

İstanbul, Şişli'de merdivenleri yol zanneden taksici, aracıyla yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu. Taksi şoförü el frenini çekerek aracın merdivenlerden uçmasını engelledi.

Çevreden yetişen vatandaşlar da taksiyi iple bağlayıp, tekerinin altına taş koyarak yardım etti.

Merdivenleri yol zannetti!

1 / 5

EL FİRENİNİ SON ANDA ÇEKTİ

EL FİRENİNİ SON ANDA ÇEKTİ
Şişli, Elmadağ İnönü Mahallesi'nde, saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, müşteriyi bıraktıktan sonra Dolapdere yönüne gitmeye çalışan taksi sürücüsü, yol zannettiği merdivenlere yöneldi. Son anda merdivenleri fark eden sürücü, el frenini çekerek yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.
2 / 5

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU
Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri yardıma koştu. Aracın aşağı düşmesine engel olmak için arka tekerleğin altına taş koyan vatandaşlar, daha sonra da taksiyi bir iple elektrik direğine bağladı. Taksi sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araç içinde çıkarıldıktan sonra itfaiye ekiplerini aradı.
3 / 5

TAKSİ DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILAMADI

TAKSİ DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILAMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm çabalarına rağmen taksiyi düştüğü yerden çıkaramadı. İtfaiye daha sonra aracı demir halatla sabitledi.
4 / 5

İtfaiyenin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, taksinin düştüğü yerden çıkarılması için vinç beklendiği öğrenildi.
5 / 5

AYNI YERDE 3'ÜNCÜ KAZA

AYNI YERDE 3'ÜNCÜ KAZA
Taksicinin yardımına ilk koşan mahalle sakinlerinden Bilal Kösedağ, "Burayı yol zannetmiş. Taksici 'el frenini çektim' dedi bize. Takır takır araba gitti. Adam içinden inemiyordu. Hemen koştuk geldik. Bu üçüncü olay. Adamı kurtardık, sonra aracı direğe bağladık" dedi. Kaynak: DHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Taksi merdiven Şişli

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.