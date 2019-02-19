İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler -Şahintepe Mahallesi hattında çalışan bir minibüs şoförü ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavga sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı.
MİNİBÜSE ATEÇ AÇILDI
Halkalı istikametine saat 23.00 sıralarında yolcu dolu minibüsüyle ilerleyen sürücünün peşine kavga ettiği kişiler katıldı. Bir araçtaki şüpheliler takip sırasında Yenibosna civarında minibüse ateş açtı. Yolcular büyük korku yaşadı.
POLİS SİLAHIYLA KARŞILIK VERDİ
Yolcular arasında bulunan bir polis memuru ateş açan saldırganlara silahıyla karşılık verdi.
Basın Ekspres yolunda bir süre minibüsü takip eden saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Minibüs şoförü aracı Halkalı Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.
(DHA)
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