İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Olay Beylikdüzü’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken bir kargo firmasının kamyonu çarptı ve kaçtı. Bunun üzerine kendisine çarpan kamyonu takip etmeye başlayan otobüs şoförü, iddiaya göre yolcuların defalarca yaptığı ikazlara aldırış etmeden kamyonu kovaladı. Birkaç durakta durmayan otobüs şoförüne yolcular tepki göstermeye başladı.

YOLCULARIN HAYATINI HİÇE SAYDI



Otobüs şoförü içeride bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Daha sonra otobüs şoförü, kamyon şoförünü Beylikdüzü durağında durdurdu.

ŞOFÖRÜ DARP ETTİLER



Ancak korku dolu dakikalar yaşayan yolculardan bazıları, otobüs şoförünü aşağı indirip darp etmeye başladı.Araya diğer yolcuların girmesiyle kurtulan otobüs şoförü, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE DARP KAMERADA



Yaşanan bu olayların ardından otobüsten inen yolcular durağa gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Bu anlar ise kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisinde bulunan yolcular, otobüs şoförüne otobüsü durdurması için dakikalarca dil döküyor. Birkaç durak sonra duran otobüste bulunan vatandaşlar otobüs şoförünü aşağıya indirerek darp ediyor. Bu sırada otobüste bulunan vatandaşlar büyük korku yaşıyor.

Kaynak: İHA



