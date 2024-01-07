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İstanbul'da yolda yürürken boğazından bıçaklamıştı! Kadına musallat olmuş, 'Karşılıksız aşk' iddiası

07.01.2024 22:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün bir kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada bir erkeğin saldırısına maruz kaldı. Boğazından bıçakla ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylara göre saldırgan bir süre aynı iş yerinde çalıştığı kadınla sevgili olmak istedi ancak olumsuz yanıt alınca korkunç planını devreye soktu.

İstanbul'da yolda yürürken boğazından bıçaklamıştı! Kadına musallat olmuş, 'Karşılıksız aşk' iddiası

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde meydana geldi. F.D. kaldırımda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan F.D., kanlar içinde yere yığıldı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Saldırgan K.Ç.'nin elindeki bıçağı alan vatandaşlar şüpheliyi darp etti.

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AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar tarafından darp edilen şüpheli K.Ç. ise, gözaltına alındı.

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'KARŞILIKSIZ AŞK' İDDİASI!

Show Haber'in haberine göre öte yandan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre sevgili olmak istedi, reddedilince eski iş arkadaşını caddenin ortasında boynundan bıçakladı. O saldırgan bir süre önce Adana'dan geldi ve Ümraniye'deki kuaförde işe başladı. Ancak deneme sürecinin sonunda işletme sahibi, adamın çalışma stilini ve tavırlarını beğenmeyince işten çıkardı.

Adam kovuldu ancak iş yerindeki bir kadına musallat olmuştu. Pes etmek bilmeyen o saldırgan korkunç bir plan yaptı. Kuaförlük yapan o kadın akşam saat 8 sıralarında işten çıkmış evine doğru gidiyordu. Alkolün etkisindeki o adam ise adım adım kadının peşindeydi. Doğru anı bulduğunda ise saldırıya geçti.


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