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  4. İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Vatandaşların tepkisiyle karşılaşınca darp edilip uçan tekme yedi

İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Vatandaşların tepkisiyle karşılaşınca darp edilip uçan tekme yedi

19.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği şahıs ise ara sokakta darp edildi. Kadının eşi olduğunu iddia eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Vatandaşların tepki gösterdiği şahıs ise ara sokakta darp edildi. Olay geçtiğimiz Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kadın kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından bir şahıs yaklaştı. Şahıs ardından kadına sert bir şekilde tokat attı. Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören vatandaşlar ise şahsa tepki gösterdi.

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ARKASINDAN YAKLAŞAN BİR KİŞİDEN UÇAN TEKME YEDİ

Şahsın peşini bırakmayan vatandaşlar, onu tutup bir ara sokağa götürdü. Adam burada bir süre darp edildikten sonra cadde de arkasından yaklaşan bir kişiden uçan tekme yedi. Şahıs eşi olduğunu iddia ettiği kadınla ardından başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

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“ADAM KADINA VURUNCA ARKALARINDAKİ BAYAN ÇIĞLIK ATTI ADAMA BAĞIRDI”

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Cabas, “Yürürken tartışıyorlardı. Adam o sırada kadına bir tane vurdu. Kadının ensesine tokat attı, bir ses geldi. Adam kadına vurunca arkalarındaki bayan çığlık attı adama bağırdı. Adam da kaçmaya başladı ve adam kaçınca mahalleli de adama saldırdı. Yabancılardı sanırım, Japon’a benziyorlardı. Akşamdı olay olduğunda, adam o araya doğru kaçtı millet araya girince adam bir tarafa kadın bir tarafa gitti. Adama sorduklarında kadının onun eşi olduğunu söyledi. Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz. Kadın çığlık atınca işte mahalleli adama saldırdı, bir iki tane yumruk falan attılar sonra adamla kadın başka taraflara gittiler” dedi. (İHA)

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İstanbul Tokat Şişli
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