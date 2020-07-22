İstanbul’da yollar trafiğe kapatılıyor! Ayasofya Camii açılışında hangi yollar kapatılacak?

Ayasofya Camii açılışı için geri sayım başladı. Şimdi tüm Türkiye 24 Temmuz’da Ayasofya Camii’de kılınacak Cuma namazına odaklandı. Ayasofya Camii açılışı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden de bir açıklama geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 20.00’den ve 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 05.00’den itibaren İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ile ilgili bilgi verdi. Ayasofya Cami açılışı sırasında kullanılabilecek alternatif güzergahlar da belirlendi.
Ayasofya Camii açılışı ilk olarak kılınacak Cuma namazı ile yapılacak. 24 Temmuz Cuma gibi kılınacak Cuma namazının ardından Ayasofya ibadete açılacak.
Ayasofya’nın ibadete açılması sırasında İstanbul’da trafiğe kapalı yollar olacak. Yapılan açıklamaya göre; 23 Temmuz 2020 Perşembe saat 20.00 itibariyle Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Ahırkapı Caddesi, İshakpaşa Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Küçükayasofya’dan Torun Sokağa Katılım, Aksakal Sokağı, Nakil Bent Sokak, Klodfarer Caddesi, Tavukhane Sokak, Babıali Caddesi, Peyhane Sokak, Gülhane içerisi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yolların araçların trafiğine kapalı olacak.
İstanbul trafiğe kapalı yollar için alternatif güzergahları kullanabilecek. Bunun için de Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Rauf Orbay Caddesi, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D - 100 Kuzey Güney belirlendi.
Trafiğe kapalı yollar İstanbul için açılış günü biraz daha farklı olacak. 24 Temmuz Cuma saat 05.00 itibariyle Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant’la Sirkeci Meydan arası çıkan bütün caddeler ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Ordu Caddesi, Namık Kemal Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ebusuud Caddesi, İshakpaşa Caddesi, Torun Sokak, Aksakal Sokak, Tavukhane Sokak, Küçükayasofya Caddesi, Peykhane Caddesi, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Divanyolu Caddesi, Hacı Kadın Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Alayköşkü Caddesi, Babıali Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi trafiğe kapalı olacak.
Ayasofya açılış günü trafiğe kapatılacak yollar için de alternatif güzergahlar belirlendi. Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi trafiğe açık olduğu için alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.