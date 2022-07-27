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İstanbul'da yolu kapatıp drift yaptılar, görüntüleri paylaşınca yakalandılar

27.07.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da otomobilleriyle trafiği kapatıp yolda drift yapan 3 sürücü o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüleri gözaltına aldı.

Tuzla’da, İ.A., S.A. ve H.I. isimli 3 sürücü, geçen cumartesi günü, Medeniyet Bulvarı'nda otomobilleriyle drift yaparak, görüntüledikleri o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sürücüler, yakalanarak gözaltına alındı.

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PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

3 sürücüye drift yapmak ve abart egzoz kullanmaktan toplam 29 bin 198 TL para cezası kesildi. Kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı.
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Drift yaptıkları araçlardan biri ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan, 3 sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla trafik polisi
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