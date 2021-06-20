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  4. İstanbul'da yumruk yumruğa kavga! Polisler bile zor ayırdı

İstanbul'da yumruk yumruğa kavga! Polisler bile zor ayırdı

20.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece sınırlarında yer alan Sefaköy'de iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada polis ekipleri araya girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy meydanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA!

Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar kalabalığın içinde birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı. Kavga sırasında vatandaşlar ve meydanda olan polis ekipleri tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı.

KOŞARAK KAÇTILAR

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda taraflar ayrılırken, kavgaya karışan bazılarının da koşarak olay yerinden kaçtıkları görüldü. Yaşanan kavga anları ve sonrası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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İstanbul Küçükçekmece

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