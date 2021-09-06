HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk günü trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk günü trafik yoğunluğu oluştu

06.09.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde mesai bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi.

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk günü trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime yaklaşık 1 buçuk yıldır uzaktan devam ediliyordu. Bugün itibarıyla ilk, orta, lise ve yüksek öğretimde eğitimler yeniden yüz yüze olacak şekilde başladı. Okulların açılmasıyla servis araçları da yollara çıktı. Mesainin bitimiyle birlikte her akşam yaşanan yoğunluk, okul servislerinin de yer almasıyla birlikte daha da arttı. Akşam saat 18.00 itibarıyla İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine ulaştı. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Astrolojinin kurucusunun mezarı kireç ocağı olarak kullanılmışAstrolojinin kurucusunun mezarı kireç ocağı olarak kullanılmış
Anahtar Kelimeler:
İstanbul yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Bomba bir iddia daha: Reza Zarrab’tan hamile kalınca...

Bomba bir iddia daha: Reza Zarrab’tan hamile kalınca...

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP'den Tanju Özcan kararı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.