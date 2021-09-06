İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk günü trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime yaklaşık 1 buçuk yıldır uzaktan devam ediliyordu. Bugün itibarıyla ilk, orta, lise ve yüksek öğretimde eğitimler yeniden yüz yüze olacak şekilde başladı. Okulların açılmasıyla servis araçları da yollara çıktı. Mesainin bitimiyle birlikte her akşam yaşanan yoğunluk, okul servislerinin de yer almasıyla birlikte daha da arttı. Akşam saat 18.00 itibarıyla İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine ulaştı. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor. (İHA)

