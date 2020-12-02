İstanbul'da zincirleme kaza

Kaza saat 09.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre hafriyat kamyonu sürücüsü Ümit Odabaşı(30), seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı. Sürücü Odabaşı, Hakan Sürücü yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halinde bulunan 3 otomobil de kazaya karıştı. İETT otobüsünü önüne alan hafriyat kamyonu otobüsün ışık direğine çarpmasıyla durabildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü Ümit Odabaşı hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Hürriyet Bulvarı'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

'HİÇ DURMADAN GAZA BASTI'

İETT şoförü Hakan Sürücü, 'Işıklara durmaya yakın arkadan çarparak bizi sürükledi. Ben frene bastıkça o da gaza bastı. Direğin sayesinde durduk. Allah'tan kaldırımda kimse yoktu. Kamyon hiç durmadı. Aracın içinde yolcu vardı ama kimseye bir şey olmadı.' dedi.

Kaynak: DHA

