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  4. İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 18 yaralı

İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 21:13 | Son Güncelleme

Silivri’de 5 otomobilin birbirine girdiği kazada 18 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Kaza, saat 20.15 sıralarında Silivri Kavaklı Ortaköy Yolu arası Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi.

5 OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy yolu üzerinde ilerleyen 5 otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savrulurken, kazada 18 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otomobillerin kaldırılmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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