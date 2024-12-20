HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da zincirleme operasyonlarla DEAŞ'a darbe! Örgütle bağlantılı oldukları anlaşılınca yakalandılar

İstanbul’da zincirleme operasyonlarla DEAŞ'a darbe! Örgütle bağlantılı oldukları anlaşılınca yakalandılar

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
20.12.2024 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları anlaşılan 16 şüpheli yakalandı. Birçok adrese özel harekat timleri ile zincirleme operasyonlar düzenlendi.

İstanbul’da zincirleme operasyonlarla DEAŞ'a darbe! Örgütle bağlantılı oldukları anlaşılınca yakalandılar

Alınan bilgiye göre, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimlikleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün operasyon başlatıldı.

Birçok adrese özel harekat timleri ile birlikte yapılan zincirleme operasyonlarda, 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Özel Harekat
En Çok Okunan Haberler
Bakan Bayraktar: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

Bakan Bayraktar: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı!

Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı!

Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Dünyada ikinci ölüm nedeni! Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeyin

Dünyada ikinci ölüm nedeni! Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeyin

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.