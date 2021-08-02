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İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 6 yaralı

02.08.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de yarış yaptığı iddia edilen iki otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, yarıştığı iddia edilen iki otomobil de olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 6 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 3'üncü Kolordu Komutanlığı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen iki otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru yarış yaptığı sırada zincirleme kazaya neden oldu. Yarış yapan otomobillerden biri Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki Eren Karakaş'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Karakaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce Birol Sayardemir'in kullandığı otomobile çarptı ardından da savrularak karşı şeride geçti.

6 KİŞİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜSE ÇARPTI

Birol Saraydemir'in kullandığı otomobil, içerisinden yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu İsmail Aslan'ın kullandığı minibüse çarptı. Birol Saydemir'in kullandığı otomobil plakası öğrenilemeyen bir otomobile daha çarptı.

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TOPLAM 6 KİŞİ YARALANDI, KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Kazada, minibüste bulunan 3 kişi, otomobilde bulunan 2 kişi ile plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve yarıştıkları iddia edilen 2 otomobil ise kayıplara karıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kazanın arından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Beşiktaş-Sarıyer ve Sarıyer-Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği Büyükdere Caddesi'nde, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer İstanbul
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