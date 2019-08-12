HABER

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Aracını bırakıp kaçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 04:26 | Son Güncelleme

Bakırköy, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki biri lüks iki otomobil ve iki taksinin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken iddiaya göre kazaya neden olduğu ileri sürülen taksi sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde taksiyi bırakan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Aracını bırakıp kaçtı!

Olay Bakırköy, D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yarıştığı iddia edilen bir taksi ve otomobil kazaya neden oldu ve lüks araca çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi de lüks otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İddiaya göre, kaza sonrası taksi sürücüsü yaklaşık 100 metre ileride aracından inerek kaçtı. Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen taksi sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra olay yerine gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekiplerine taksi sürücüsünün kendisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri de taksi sürücüsünün farklı kişi olabileceği şüphesi üzerinde durduğu gerekçesiyle gelen kişiyi polis merkezine götürdü.

Kazaya karışan araçlar da çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. (AA)

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazasıD-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı'nın otoyolda çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da feci ölüm! Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.