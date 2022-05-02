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  4. İstanbul'da zırhlı polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

İstanbul'da zırhlı polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

02.05.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan zırhlı polis aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada 2 polis yaralandı.

İstanbul'da zırhlı polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Sarıyer İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis İstanbul
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