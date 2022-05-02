İstanbul'da zırhlı polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Sarıyer İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.
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