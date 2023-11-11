İstanbul'da zor anlar! Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini etkilerken İstanbul Havalimanı ve çevresinde olumsuz bir durum rastlanmadı.

BAZI UÇAKLAR PAS GEÇTİ

Yağış ve rüzgar nedeniyle havalimanına iniş için alçalan uçaklardan bazıları, pisti pas geçerken uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başta Ankara olmak üzere çevre havalimanlarına iniş için yönlendirildi. Etkili olan rüzgar ve yağışa bağlı olarak, İstanbul Havalimanı inişli ve kalkışlı seferlerde yer yer gecikmeler yaşandı.





