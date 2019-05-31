"İstanbul, 'dağdan gelenlerin' bağdakini kovmasına müsaade etmeyecek"

Bahçeli'nin düzenlediği toplantılarla tüm il başkanları ve yönetimlerinin İstanbul'daki seçim çalışmalarında faal bir şekilde sahada bulunmalarını sağladığını ve İstanbul'a çıkartma yaptığını belirten Büyükataman, "Bir kişi, bir kişidir, diyerek çıktığımız bu yolda hemşehri kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu sinerji, 'Hemşehri Hareketi'nin vatandaşta karşılık bulduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP adayı her gün erimekte, eridikçe hırçınlaşmakta, Cumhur İttifakı ise artan destekle İstanbul'a 'hadim' olmak için emin adımlarla hedefe yürümektedir." açıklamasında bulunan Büyükataman, Bahçeli'nin seçimlerin yenilenmesi kararının alındığı 6 Mayıs itibarıyla seçim boyunca izlenecek yolu ve kullanılacak yöntemleri belirlediğini anımsattı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'a mitili atacağız." ifadesinin ardından MHP tarafından yürütülen "Hemşehri Hareketi"nin İstanbullu vatandaşlardan karşılık bulduğunu, bu karşılığın da CHP'nin adayını telaşlandırdığını belirtti.

Sanayi kuruluşlarından esnaf gezilerine, iftar-sahur programlarından ev ziyaretlerine çok kapsamlı ve yoğun çalışmalarla milliyetçi hareketin sahada olduğunu, terör örgütünün siyasi uzantıları ile vatansever Anadolu insanının aynı cephede bulunmayacağını görmüş olmanın huzuru ile çalışmalarını her geçen gün yoğunlaştırdığını belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Aziz İstanbul’un gönül seferberliği ile kucaklanması, Milliyetçi Hareket’in izlediği yolun başarısı şer güçleri telaşlandırsa da sahadaki muazzam ilginin önüne geçmelerine yetmemiştir. Cumhur İttifakı emin adımlarla ve güçlü bir şekilde hedefe yürürken zillet ittifakının sahada yapamadığını; bazı taraflı basın-yayın organları ve bunların maksatlı köşe yazarları ve habercileri marifetiyle yapma girişimi göze çarpmaktadır. Bu kiralık sayfalar ve kalemler; hemşehricilik ile verilecek oyların bir ilgisinin bulunmadığını güya ispatlanmaya çalışmaktadır."

Söz konusu çevrelerin bir günlerini ayırarak MHP'nin tertip ettiği programlara katılıp İstanbullu vatandaşların gösterdiği ilgiyi takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Büyükataman, açıklamasına şöyle devam etti: