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İstanbul dahil birçok için uyarı! Bu gece saatlerine dikkat: Kuvvetli yağışlar geliyor

16.05.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde birçok il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. MGM'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul dahil birçok için uyarı! Bu gece saatlerine dikkat: Kuvvetli yağışlar geliyor

Bahar aylarında sona doğru yaklaşılırken bir yandan da yağışlı havalar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLİ SAĞANAK BEKLİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

(DHA)

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