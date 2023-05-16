İstanbul dahil birçok için uyarı! Bu gece saatlerine dikkat: Kuvvetli yağışlar geliyor

Bahar aylarında sona doğru yaklaşılırken bir yandan da yağışlı havalar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLİ SAĞANAK BEKLİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

(DHA)

