İstanbul dahil birçok il için 'hamleli fırtına' uyarısı! Bu saatlere dikkat: AFAD ve Meteoroloji'den açıklama geldi

İstanbul dahil birçok ili bekleyen 'hamleli fırtına' için uyarılar peş peşe geldi. MGM'nin açıklamasına göre yarın sabah saatlerinde başlayacak olan fırtına pazar sabahına dek devam edecek. AFAD da hamleli fırtına konusunda dikkatli olunması gereken hususları sıraladı. Siirt, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da ise kar yağışı beyaz örtü oluşturdu.

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HAMLELİ FIRTINA İÇİN BU SAATLERE DİKKAT!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölge genelinde fırtına ve uyarısı yaparak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zaman zaman tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde kar yağışı etkili oldu. Siirt'te merkez ile Pervari ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Mardin'de kentin yüksek kesimleri ile Mardin Kalesi'nin eteği, beyaza büründü. Sabah saatlerindeki güneşli hava, öğleye doğru yerini kar yağışına bıraktı. Sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştıklarını belirten Mehmet Uslu, "Kalenin eteği dağlar, tepeler bembeyaz. Kış ayına geri döndük gibi hissettim" dedi.

Şırnak'ta yaklaşık 1 aydır süren bahar havası da yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde etkili olan yağışla kent merkezi ve çevresi beyaza büründü. Kent merkezinde 3 santimetre olan kar, yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar yükseldi. Yollarda olumsuzluk yaşanmaması için de ekipler çalışma başlattı.

Elazığ'da ise sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tarihi Harput Mahallesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu. Kar yağışının etkili olduğu tarihi mahallede yerler beyaza büründü. Batman'ın Sason ilçesinde ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış bölgeyi karla kapladı.

HAKKARİ'DE 26 YERLEŞİM BİRİMİ YOLU KARDAN KAPANDI

Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası Hakkari ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde

kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla kent genelinde 10 köy ve 16 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Kar altında yürüyüşe çıkan Ömer Keskin, "Mevsimler son yıllarda çok değişti. Karın yağması güzel, kar bereketlidir. Biraz üşüyoruz, ama yine de güzel yanı var" dedi.

(DHA)

