İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu!

AK Parti'de 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan kongre öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ve bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. İki günlük temaslarda Erdoğan ile teşkilat mensupları yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun geçen görüşmelerde adaylar belli oldu.

Bu akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul’daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Özdemir, yeni dönemin İstanbul’a hayırlı olması temennisinde de bulundu.

"EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı’nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

İşte 19 ilçenin başkan adayları: