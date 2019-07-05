HABER

İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 02:14 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı.

İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile baş polis, kıdemli polis ve polis memurlarının atama listesi, il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 başkomiser, 3 komiser, 19 komiser yardımcısı ile 5 baş polis, 1 kıdemli polis ve 2 bin 31 polis memurunun tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı.

Başka illerden de 3 komiser, 31 komiser yardımcısı ile 1 baş polis, 4 kıdemli polis ve 1373 polis memuru İstanbul'a atandı.

Atamalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mevcut personel sayısında 650 düşüş yaşandı.

(AA)

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Minik Poyraz'ın feci ölümü!Minik Poyraz'ın feci ölümü!
İlker Başbuğ çuval olayının detaylarını anlattıİlker Başbuğ çuval olayının detaylarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul polis ŞARK TAYİNİ

En Çok Okunan Haberler

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Rus vekilin gelişi ülkeyi karıştırmıştı! Darbe girişimi engellendi

Rus vekilin gelişi ülkeyi karıştırmıştı! Darbe girişimi engellendi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkondan düşen minik Poyraz hayatını kaybetti

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

İlker Başbuğ: Çuval olayı Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük travmadır

İlker Başbuğ çuval olayının detaylarını anlattı

Emniyet teşkilatında atamalar (Emniyet 2019 yılı genel atamaları)

Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı!

Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.