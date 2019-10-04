İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem ve savaş sığınaklarına talep arttı

Kocaeli'de özel bir firmaya ait üretim tesislerinde KBRN sığınaklar, deprem sığınakları, deprem ve panik kabinleri üretiliyor.

YÜZDE 95 YERLİ



Kendi enerjisini üretebilen, yiyecek ve su depolama-arıtma altyapısı olan, atık su yönetimine sahip, kirlenmiş havayı temizleyebilen, afet durumlarında vatandaşlara yaşam alanı sunan yüzde 95 yerli sığınaklar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri ile Rusya'dan da rağbet görüyor.

DEPREM SONRASI ARTIŞ YAŞANDI



İstanbul'da geçen hafta geçekleşen 4,9 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından firmaya gelen deprem sığınakları ve panik odaları siparişlerinde büyük artış yaşandı.

Firmanın genel müdürü Atakan Ahıskalıoğlu yaptığı açıklamada, 2016'dan beri şirket olarak tehlike anında insanların hayatta kalma olasılıklarını artıran yapılar tasarlayıp imal ettiklerini söyledi.

Ahıskalıoğlu, Türkiye'de KBRN sığınakları üreten bir firmanın olmadığını fark ederek bu alandaki açığı kapatmak düşüncesiyle ortağıyla bu işe girmeye karar verdiklerini anlattı.

Bu tarz sığınakların ABD gibi gelir seviyesi yüksek ülkelerde yıllardır üretildiğini dile getiren Ahıskalıoğlu, "Türkiye'de yoktu, biz bunu yapmak istedik. Normalde nitelikli yapılar yapabilen bir firmaydık, bunu da ürünlerimiz arasına koyduk. İnsanların alabileceği makul fiyatlarda üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.