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İstanbul'daki Afgan gaspçı iddiasında yeni gelişme: Gasp edilmedim

29.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Berkay Köklü çalıştığı Gürpınar Balık Hali'nden evine doğru yola çıktı. Ailenin iddiasına göre, Köklü'nün yolunu yabancı uyruklu bir kişi önünü kesti. Yabancı uyruklu kişi Köklü'nün cep telefonu, üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabısına kadar el koydu. Ancak Berkay Köklü verdiği ifadede, ailesinin iddiasının tersine gasp edilmediğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı.

İstanbul'daki Afgan gaspçı iddiasında yeni gelişme: Gasp edilmedim

Beylikdüzü'nde Berkay Köklü ailesinin iddiasına göre, yabancı uyruklu bir kişi tarafından ayakkabısına kadar gasp edildi. Yoğun kar yağışının olduğu gün gerçekleşen olay sonrası çıplak ayakla yürümek zorunda kalan Köklü, yoğun bakıma alındı, soğuk nedeniyle ayakları donan genç ayaklarının kesilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ancak Berkay Köklü, ailesinin iddiasının tersine gasp edilmediğini söyleyince gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı. Şüphelinin de montu yol kenarında bulduğunu, üşüdüğü için de giydiğini söylediği öğrenildi.

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AİLE "GASP" DEDİ

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Berkay Köklü çalıştığı Gürpınar Balık Hali'nden evine doğru yola çıktı.Ailenin iddiasına göre, Köklü'nün yolunu yabancı uyruklu bir kişi önünü kesti. Yabancı uyruklu kişi Köklü'nün cep telefonu, üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabısına kadar el koydu. Kayıplara karıştı. Berkay Köklü, üzerinde hiçbir kıyafeti olmadan ayağında sadece çorapları varken yürümeye başladı. Uzun süre yürüdükten sonra, bir taksiye bindi, taksici onu hastaneye götürdü. Hastaneye geldiğinde Berkay Köklü'nün ayaklarının soğuktan donduğu tespit edildi. Soğuktan etkilenen 23 yaşındaki genç, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki yoğun bakım alanında tedavi altına alındı.

Bu sırada yabancı uyruklu kişi Berkay Köklü'nün montuyla Aksaray'a geldi. Berkay Köklü'nün telefonunu satmak için bir telefoncuya girdi. Berkay Köklü'den haber alamayan ailesi, Köklü'nün telefonunu aramaya devam etti. Telefon, telefoncu Emre Tambahçeci'nin elindeyken de çaldı. Emre Tambahçeci arayan kişinin bir Türk olduğunu görünce telefonu açtı. Yabancı uyruklu şüpheli, telefoncunun aile ile konuşmasına şahit olunca, telefonu da bırakarak dükkanı terk etti. Telefoncu ile Berkay Köklü'nün ailesi iletişime geçerek Beyazıt Polis Merkezi ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı montla Aksaray'da görünce gözaltına aldı.

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HASTANEDE "GASP EDİLMEDİM" DEDİ

Bu arada, Berkay Köklü'nün hastanede ifadesi alındı. İfadesinde "Ben gasp edilmedim. O gün ben kıyafetlerimi çıkarıp bir köşeye koydum. O sırada biri almış" dediği öğrenildi.

Şüphelinin de ifadesinde montu yol kenarında gördüğünü ve üşüdüğü için giydiğini söylediği belirtildi. Montun cebinde cep telefonunu da fark edince satmaya çalıştığını ifade ettiği kaydedildi. Şüpheli ifadesinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevkedildi. Ancak savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelinin oturma izni olmadığı için sınır dışı edileceği belirtildi.

"ŞÜPHELENİP TELEFONU AÇTIM"

Öte yandan telefoncu Emre Tambahçeci, "İçeriye geldi telefonu satmak istediğini söyledi. Ben telefonu elime alınca telefon bir anda çaldı. Ben de açtım bir Türk vatandaş 'Seni arıyoruz arıyoruz ulaşamıyoruz' dedi. Ben de telefonu aldım elime, satacak kişi de lavaboya gidiyorum diyerek çıktı dükkandan. Ben Türk ismi görünce açtım çünkü satmaya gelen kişi yabancı uyrukluydu şüphelendim. Yabancı müşteriler vardı Farsça bilen onlara da 'Bu üstümdeki kıyafetler de o kişinin' deyip kaçtı. Telefon da burada kaldı. Daha önce onu buralarda hiç görmemiştim" dedi.

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(DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Küfür etmemek için zor tutuyorum kendimi, hırsıza evin kapısı açılır mı ya
Son zamanlarda ülkemizi yol geçen hanına çevirdiler.Ortadoğuda ne kadar işe yaramaz yabaniler varsa değişik amaçlar altında ülkemize getirip aramıza soktular.Zaten meslek sahibi,zenginler avrupaya gitti.Burada kalanların çoğusu yabani.Bunları ülkemizden ne zaman yollayyacağız?
ülkemizin düştüğü duruma bak yazık afganı süriyelisi gelir bizim gençlerimizi öldürür gasp eder sonra din kardeşlerimiz dersiniz

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