HABER

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Anadolu Adalet Sarayı otoparkında şüpheli araç bulundu. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba imha uzmanları araçta yaptıkları aramada ruhsatsız silah ele geçirirken 1 şahıs gözaltına alındı.

İHA'nın geçtiği habere göre, Kartal Anadolu Adliyesinde duruşmaya gelen bir kişinin aracında ruhsatsız silah çıktı. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Perşembe Günü ağır ceza duruşmalarının olması sebebiyle adliye bahçesindeki araçta bomba imha ekipleri be bomba arama köpeğiyle arama yapıldı.

Yapılan aramanın ardından aracın boş çıkması üzerine araç, gözaltına alınan şahısın yakınına teslim edilerek adliye bahçesinden uzaklaştırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Esenyurt'ta 3 fabrika alev alev yandıEsenyurt'ta 3 fabrika alev alev yandı
MÜSAD’dan açlıkla mücadeleye destekMÜSAD’dan açlıkla mücadeleye destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba istanbul Son dakika Anadolu Adalet Sarayı

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.