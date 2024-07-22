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  4. İstanbul'daki barajlarda kritik veri! Doluluk oranı sıcakların etkisiyle 14 günde ortalama yüzde 5 düştü

İstanbul'daki barajlarda kritik veri! Doluluk oranı sıcakların etkisiyle 14 günde ortalama yüzde 5 düştü

22.07.2024 16:35
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Aşırı sıcakların etkisiyle İstanbul'da bulunan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61.42'ye düştü. Barajlar geçen yılın aynı dönemine göre daha dolu olsa da önceki 8 yılın ortalama doluluk değerlerinin altında kaldı. Ortalama doluluk oranı sıcak havaların etkisiyle son 14 günde ortalama yüzde 5 düştü. Barajların yağış takviyesi almaması durumunda doluluk oranındaki düşüşün daha da hızlanacağı öngörülüyor.

İstanbul'daki barajlarda kritik veri! Doluluk oranı sıcakların etkisiyle 14 günde ortalama yüzde 5 düştü

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su kullanım miktarı arttı. Mevsim itibariyle yağışların azalmasının da etkisiyle İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle ortalama baraj doluluk oranları yüzde 61.42 olarak kaydedildi. 61.42'lik doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 39.56'lık doluluk oranına göre yaklaşık yüzde 22 daha yüksek olsa da 2015-2022 arasındaki 8 yılın aynı dönemlerindeki doluluk oranlarına göre ise yaklaşık yüzde 10 daha düşük seviyede ölçüldü. Son 10 yıl içerisindeki aynı dönemlerde en yüksek doluluk oranına 2015 yılında yüzde 80.71 ile ulaşılırken en düşük doluluk oranının kaydedildiği yıl ise yüzde 20.24 ile 2014 yılı olmuştu.

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SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANINDA HIZLI DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Özellikle son günlerde artan hava sıcaklıkları sebebiyle barajların doluluk oranında hızlı düşüş yaşanıyor. 9 Temmuz'da kaydedilen ortalama doluluk oranı yüzde 66.63 olurken 14 günün ardından bugünkü doluluk seviye olan yüzde 61.42'ye düşüldü. Ortalama yüzde 5'lik hızlı düşüşün sebebi son günlerde artan hava sıcaklarına bağlı su tüketiminin artması olarak gösterildi. Barajların yağış takviyesi almaması durumunda doluluk oranındaki düşüşün daha da hızlanacağı öngörülüyor.

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EN DÜŞÜK ORAN EKİM, EN YÜKSEK ORAN NİSAN AYINDA GÖRÜLDÜ

Son 12 aylık dönemde barajların doluluk oranı değerlendirmesinde ise en düşük doluluk seviyesinin 2023 yılı Ekim ayında yüzde 18.59 olarak ölçüldüğü görüldü. Yıl içerisindeki en yüksek doluluk seviyesi ise ortalama yüzde 82,62 ile Nisan ayında kaydedildi. Son 12 ayın ortalama doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 50 seviyesinde oldu. Bu oranın da Kasım ayı sonuna kadar düşüş göstereceği ve ardından döngüsel olarak tekrar artacağı değerlendiriliyor.

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İSTANBUL'UN KULLANADIĞI SUYUN YÜZDE 69'U 3 BARAJDAN KARŞILANIYOR

Barajlardaki tekil su miktarının İstanbul'da kullanılan tüm su miktarına oranları da derlenen veriler içerisinde yer aldı. Buna göre İstanbul'un tüm su varlığı içerisindeki en büyük oran yüzde 30.03 ile Ömerli Barajı'na ait. Ömerli'yi yüzde 22.58 ile Terkos Barajı ve yüzde 16.20 ile Büyükçekmece Barajı takip ediyor. Bu 3 barajdaki suların, İstanbul'un tüm barajları içerisindeki oranı ise yüzde 68.81 olarak kaydedildi. İstanbul'un toplam su hacmine en az katkıyı sağlayan baraj ise yüzde 0.45 ile Istrancalar Barajı oldu.

BARAJLARDAN EN DOLUSU TERKOS, EN BOŞU ALİBEY

İstanbul'daki barajların kendi kapasitelerine göre doluluk verileri de değerlendirmeye alındı. Buna göre İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 74,25 ile Terkos Barajı olurken doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 30,51 ile Alibey Barajı oldu. Diğer barajlardaki doluluk oranları da şu şekilde kaydedildi;

Ömerli: Yüzde 68.07

Darlık: Yüzde 62.71

Elmalı: Yüzde 63.85

Büyükçekmece: Yüzde 58.04

Sazlıdere: Yüzde 54.53

Istrancalar: Yüzde 38.32

Kazandere: Yüzde 34.36

Pabuçdere: Yüzde 43.88

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj
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