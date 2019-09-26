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İstanbul'daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 8 vatandaşın haif yaralandığını belirten Erdoğan, 15 Temmuz Köprüsü'yle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara tepki göstedi.

İstanbul'daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü. İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili son bilgileri alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Ülkemize dönüş yolunda, hava sahamıza girdiğimiz anda bir deprem haberi aldık. Depremin büyüklüğü AFAD' göre 5,8. Şu an itibari ile 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu dahada mümkün olan bir durum. Artabilir de. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere, bugün ve yarın depremle ilgili önlemlerimiz çalışmalarımız devam edecek.

SOSYAL MEDYADAKİ İDFDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu tür zamanlarda çok açıklamalar yapanlar olur. Bu açıklamaları dikkate almayın. Bakıyorum bir kadın paylaşım yapmış 'köprü halatları koptu' diye. Bunlara inanmayın.

Son dakika! İstanbul'da depremSon dakika! İstanbul'da deprem

YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Şu ana kadar 8 vatandaşımız yaralandı. Binalarda hasarlar söz konusu. Çok şükür. Yüreğimizi yakacak bir habere rastlamadık.

AFAD'ın İstanbul genelindeki tüm birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor. Valiliğimizin tespitleriyle bu vatandaşlarımıza gereken müdahale yapıldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bazı açıklamalar yapılıyor, toplanma alanları gibi. AFAD'ın on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. Bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın yayınlanmaktadır. Bunun sürekli güncellenmesi söz konusudur.

İstanbul'da AFAD'ın on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamayla 'Köprüde halat koptu' iddialarını yalanladı.


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