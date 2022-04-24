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  4. İstanbul'daki en bilindik buluşma noktalarından! Boğa heykeli kapatıldı

İstanbul'daki en bilindik buluşma noktalarından! Boğa heykeli kapatıldı

24.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'ün simgelerinden boğa heykelinin üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle heykel bakıma alındı.

İstanbul'daki en bilindik buluşma noktalarından! Boğa heykeli kapatıldı

1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.  (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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