İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler Daire Belirleme Kura Çekilişi" programı yapıldı.Dün yapılan çekilişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş Tuzla'da 24 ayda tamamlama sözü verdiği konutları, 13 ayda bitirdi. Ev sahipleri sadece kura çekileceğini düşünüyordu, anahtalar da teslim edildi.

"BİR SENE SONUNDA BİZ DE ÇOK SEVİNDİK"

Bir vatandaş "Vallahi çok sürpriz oldu, biz Aralık bekliyorduk ama bir sene sonunda biz de çok sevindik" dedi.

İMAMOĞLU: 1 YIL ÖNCE TAMAMLADIK

Kura çekilişi programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu projeyi söz verdikleri tarihten 1 yıl önce tamamladıklarını söyledi.

Sosyal konut projelerini KİPTAŞ eliyle özenli biçimde yürüttüklerini ifade eden İmamoğlu, "En iyiyi, en doğruyu, en makulü ama kaliteden asla taviz vermeden, insanlarını mutlu eden bir sosyal konut projesi. 'KİPTAŞ gibi yapmıyorsanız gidin KİPTAŞ'tan bakın.' diyecek kadar örnek bir iş üretme hedefini önümüze koyduk." diye konuştu.

KİPTAŞ'ın geçmiş dönemde de iyi işler yaptığını ancak sosyal konut kavramıyla çok fazla iş üretmediğini kaydeden İmamoğlu, "Herkesin gözü önünde hiçbir ayrımcılık yapmadan, başvurusundan dağıtımına kadar her anını insanlarıyla paylaşan bir yönetim olduk. KİPTAŞ hem konutta hızın hem ucuzluğun hem de kalitenin simgesi olsun istedik." ifadelerini kullandı.

"İŞE BAŞLAMA CESARETİNİ ORTAYA KOYDUK"

İmamoğlu, 321 dairelik KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler'e iki haftalık ön başvuru süresinde yaklaşık 164 bin talep geldiği belirterek, şöyle devam etti:

"Tuzla Aydınlık Evler'in gördüğü bu ilgi, İBB'nin bütün projelerinde olduğu gibi ortaya koyduğu gerçek, vatandaşların çıkarını gözetme gerçeğidir. 13 Aralık 2021'de bu projenin temelini attık. Ekonomik belirsizliğin en yüksek olduğu bir dönemde, maliyetlerin hesaplanamadığı bir dönemde ve hatta dövizin neredeyse iki kattan daha fazla arttığı bir dönemde işe başlama cesaretini ortaya koyduk. İşler iyi gittiği zaman iş üretmeyi herkes yapar. Biz bir söz verdiysek, sosyal konut projesi anlamında işin ucuna gelmişsek, bunu başaracak örnek bir kurum olmak zorundayız."

