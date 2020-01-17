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  4. İstanbul'daki evlilik fuarında 'kınacı robotlar' şov yaptı!

İstanbul'daki evlilik fuarında 'kınacı robotlar' şov yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan 'Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı'nın parlayan yıldızı bu yıl kına tepsisi taşıyıp, kıan türküsü söyleyen ve dans eden 'kınacı robotlar'ı oldu. Katılımcılardan yoğun ilgi gören robotların marifetleri parmak ısırttı. İşte 19 Ocak'ta sona erecek olan Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları fuarından detaylar...

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve Pazar günü sona erecek olan evlilik fuarında, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi. Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlenirken, fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösteriyor.

Akın Robotics tarafından üretilen, Erol Yıldırım Kına Organizasyon'un standında ziyaretçilerle buluşan kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor. AA muhabirine konuşan Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, "Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kınacı robotlar istanbul evlilik fuarı

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