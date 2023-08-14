İstanbul'daki feci kaza kask kamerasıyla kaydedildi! Motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup motosikletli Sultangazi Kent Ormanı’nda bir araya geldikten sonra yola çıktı. Motosikletlilerden B.K., zikzak yaparak ilerlerken önündeki Murat Vermez’in kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpma sonucunda Murat Vermez ve Nazlı Yolcu yola savruldu.

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri, Murat Vermez ve Nazlı Yolcu’ya yaptığı ilk müdahalede hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri ise, kazayı yapan B.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kask kameralarına yansıyan görüntülerde, B.K.'nın zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez’in motorunun yanına yaklaşıp çarptığı görülüyor.



Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu B.K. gözaltına alındı. Kazaya sebep olan motosiklet sürücüsü B.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

