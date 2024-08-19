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  4. İstanbul’daki Filistinli iş adamı suikastının nedeni belli oldu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: “Kan Davası” İşte saldırı anı…

İstanbul’daki Filistinli iş adamı suikastının nedeni belli oldu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: “Kan Davası” İşte saldırı anı…

19.08.2024 14:51
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19.08.2024 14:51
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Kağıthane'de Filistinli iş insanının susturuculu silahla yapılan bir suikast sonucu öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının arkasında İsrail’in istihbarat örgütü MOSSAD’ın olduğu iddia edilmişti ancak eşinin ifadesine göre saldırının sebebinin ‘kan davası’ olduğu öne sürüldü. Öte yandan öldürülen iş adamının fotoğrafı da ilk kez ortaya çıktı. İşte İstanbul’da yaşanan Filistinli iş adamına yönelik suikast haberinin detayları…

Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda 34 FDN 313 plakalı otomobildeki, direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen A.K.(30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ‘KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ’

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın aktardığına göre eşinin öldürülmesinin arkasında kan davası olduğu iddia edildi. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre saldırıda MOSSAD izi ile ilgili bir bilgiye rastlanmadı. Akova saldırıya ilişkin elde ettiği bilgileri canlı yayında şu sözlerle anlattı:

“30 yaşındaki Filistinli işadamı İsrail pasaportu taşıyor. Bir buçuk ay önce ailesi birlikte Türkiye’ye geliyor ve İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşamaya başlıyor. Dün gece de Zeytinburnu’ndan çıkarak Kağıthane’ye bir arkadaşını ziyarete gidiyor. İşte orada ekip pusuya düşürülerek bu saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırı sonucunda da 30 yaşındaki Filistinli iş adamı vücuduna çok fazla mermi isabet ederek hayatını kaybediyor. Yanındaki koruması ve arkadaşı da yaralanıyor ve onlar şu anda tedavi altında.

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Bir kişi saldırıyı gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki öldürülen bu iş adamı İsrail pasaportu taşıyor. Filistinli ve İsrail topraklarında yaşıyor. Otomotiv ve emlak işi yapıyor. Saldırı da bununla alakalı gerçekleştiriliyor. Çünkü eşinden alınan ifade bu şekilde bir kan davası sonucu öldürüldüğü güçlü bir ihtimal eşinin söylediği bu. O cevap da bize şunu gösteriyor. MOSSAD izi şu ana kadar tespit edilemedi. Şu ana kadar elde ettiğimiz verilere göre böyle bir ize rastlanmadı oradaki işleri ile alakalı emlak ve otomotiv işleri ile ilgili bir kan davası var ve planlı ve pusuya düşürülerek gerçekleştirilen bir cinayet var.”

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı F.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır.

Saldırıda A. K.'nın koruma görevlisi E. K.' de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin silahla ateş edip, aracına binip çatışma sonrası sokaktan hızla çıkış yaptığı görülüyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Filistin suikast Mossad kan davası
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