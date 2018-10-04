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İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylık hamile

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te bir eğlence mekanına yapılan baskında 33’ü yabancı 34 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki umuma açık yerlere yönelik yaptığı asayiş denetimleri sırasında bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

33’ü yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

8 AYLIK HAMİLE

Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

32 kadın sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. (DHA)


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fuhuş istanbul hamile

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