İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylık hamile

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki umuma açık yerlere yönelik yaptığı asayiş denetimleri sırasında bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

33’ü yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

8 AYLIK HAMİLE

Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

32 kadın sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. (DHA)



