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İstanbul'daki görüntüler olay olmuştu! 'Buradan TIR geçer' deyip döner bıçağıyla...

12.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kağıt toplayıcısı dehşet saçmıştı. Çıkan tartışmada İranlı kağıt toplayıcısı 42 yaşındaki Ferhad Omranıfar, taşıdığı döner bıçağıyla bir kişiyi bileğinden yaralamıştı. Esnaf tarafından darp edilen kağıt toplayıcısı hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, İstanbul Fatih'te meydana geldi. 3 gün önce kendisinden yol isteyen araç sürücüsüyle tartışan yabancı uyruklu bir kağıt toplayıcısı yanında taşıdığı döner bıçağıyla dehşet saçtı. Araç sürücüsünü bileğinden yaralayan kağıt toplayıcısı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

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MAHALLELİ DARP ETTİ

Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BURADAN TIR GEÇER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi. Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan TIR geçer" diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı. Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi. İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Şüpheli Omranıfar, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdıTartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdı

Kaynak: DHA

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