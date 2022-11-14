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İstanbul'daki hain terör saldırısında ortaya çıkan bir fotoğraf İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi! Saldırganın yanındaki kadın kim?

14.11.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam saatlerinde yaşanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı Tüm Türkiye'yi kahrederken saldırıyla ilgili detaylar da dünya basınında geniş yer buldu. İran medyasında yer bir fotoğraf ise İsrail'i harekete geçerdi. Peş peşe açıklamaların yapıldığı olayın ardından gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafta kadın teröristin yanındaki İsrailli kadınlar kim?

İstanbul'daki hain terör saldırısında ortaya çıkan bir fotoğraf İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi! Saldırganın yanındaki kadın kim?

Taksim'deki hain terör saldırısının detayları Türkiye'deki herkes tarafından yakından takip edilirken İran basınında yer alan 'İsrailli kadınlar' iddiası iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin yanında yer alan iki kadının İsrailli olduğu anlaşıldı. İran basınında saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini belirten bir makale kaleme alındı. Bu gelişmenin ardından İsrail'den kadınlarla ilgili açıklamalar geldi.

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İSRAİL MEDYASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İsrail'in en bilinen gazetelerinden Yedioth Ahronot, bugün yapılan operasyonla gözaltına alınan kadın teröristin bombayı bir bankın altına bırakmadan önce yanından geçen iki kadının İsrailli olduğuna dikkat çekti. Gazete, İran haber ajansı IRNA'nın bu görüntüyü paylaştığına vurgu yaparak saldırının arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdüğünü yazdı.

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KİMLİKLERİ BELİRLEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından İsrailli kadın turistlerin kimlikleri belirlendi. Or Atedgi ve Natali Swissa isimli turistlerin bir kadın grubuyla birlikte Türkiye'yi gezmek için geldikleri ve daha sonra memleketlerine döndükleri tespit edildi.

Turist kadınlardan Atedgi’nin eşi ve Swissa’nın ağabeyi olan Liran Atedgi, İsrail gazetelerine olayın detaylarını da paylaştı. Atedgi, "Or ve Natali en az 8 diğer İsrailli kadınla tatildeydi. Tatillerinin son gününü alışverişe ayırmışlardı" ifadelerini kullandı.

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"FARKINDA OLMADAN..."

Atedgi, "Eşim ve kız kardeşimin durumdan haberi yok. Farkında olmadan yanlarından terörist geçmiş. Bir dükkanda durunca kadın yanlarından geçmiş ve belki de yaklaşık 50 metre uzakta bombalı saldırı gerçekleştirmiş" dedi.

OLAYLARIN ÇIKIŞ NOKTASI

İran haber ajansı IRNA, iki İsrailli kadının fotoğrafını paylaşarak, "İki İsrailli kadın saldırıdaki zanlı ile birlikte yürürken görülüyor" cümlesiyle haberlerini servis etmişti.

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patlama İran İsrail taksim

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